Chaplin-Enkelin engagiert sich für die Caritas in Wien

Mit Melone, Stock und Schnurrbart, aber ganz ohne Worte brachte Charlie Chaplin die Welt zum Lachen. Ein Lächeln will auch seine Enkelin auf das Gesicht der Menschen zaubern.

Caritas-Projekt

Heuer wäre Charlie Chaplin 130 Jahre alt geworden. Dafür kommt Enkelin Laura am 2. Oktober zum Charity-Fest ins Theater Akzent (4., Theresianumgasse 18).Ab 18 Uhr signiert die Autorin und Künstlerin dort ihr Buch "Lachen ist der erste Schritt zum Glück". Auch eines ihrer Charlie-Chaplin-Gemälde wird versteigert.Für VIPs gibt es ein Meet & Greet. Der Erlös des Events kommt einem Caritas-Projekt für Frauen in Not zugute. Tickets ab 35 Euro, Infos unter venia.at