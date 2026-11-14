i Elton John und Charles Reuters Royale Radio-Premiere König Charles feiert Geburtstag mit Elton John Zum 78. Geburtstag von König Charles III. moderiert er gemeinsam mit Elton John eine Spezialfolge von "Rocket Hour" auf Apple Music. Von Heute Entertainment 14.11.2026, 13:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Samstag, dem 14. November, wird ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk für den britischen Monarchen ausgestrahlt: eine Spezialfolge der beliebten Radiosendung "Rocket Hour" auf Apple Music 1.

In der einstündigen Sendung schwelgen König Charles III. (77) und Poplegende Elton John (79) in gemeinsamen Musikerinnerungen. Dabei stellen sie auch Künstler wie Raye, Skye Newman und Muse vor, die alle den Kings Trust unterstützen oder einst selbst von ihm gefördert wurden.

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Wie Promiflash berichtet, wurde das Gespräch bereits im Oktober in der neuen Apple-Zentrale im Londoner Stadtteil Battersea aufgezeichnet. Die Sonderfolge markiert zugleich die allererste Sendung aus den neuen Londoner Apple-Radiostudios und ist ab 9 Uhr kostenlos zu hören.

Jahrzehnte voller Musik

Die Erinnerungen der beiden reichen von den Princes Trust Rock Galas der 1980er-Jahre in der Wembley Arena über Popkonzerte im Hyde Park bis hin zu ausverkauften Benefizabenden in der Royal Albert Hall.

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"Durch die Moderation meiner Sendung Rocket Hour weiß ich, dass es einen riesigen Unterschied macht, wenn man einen jungen Künstler unterstützt und zeigt, dass man an ihn glaubt. Das ist das Beste, was man tun kann", sagte Elton John. Zum 50. Jubiläum des Trusts spendete der Musiker sogar eine seiner markanten pinkfarbenen Brillen für eine Benefizauktion.