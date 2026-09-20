i Photo Press Service Enthüllung aus Bruderbuch König Charles gestand Diana: "Ich liebe dich nicht" Am Vorabend ihrer Hochzeit soll Charles Diana gesagt haben, dass er sie nicht liebe. Sie wollte absagen – ihr Vater hielt sie davon ab. Von Heute Entertainment 20.09.2026, 11:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war die Traumhochzeit des Jahrhunderts – doch hinter den Kulissen spielte sich ein Drama ab. Im neuen Buch von Charles Spencer, dem Bruder von Prinzessin Diana, kommen erschütternde Details über die Hochzeit seiner Schwester mit dem heutigen König Charles III. ans Licht.

Am Tag der Hochzeit fand Spencer seine Schwester bereits im Brautkleid vor einem Spiegel sitzend – still und nachdenklich. Den Grund dafür erfuhr er erst viel später.

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Wie Bunte berichtet, soll Charles Diana am Vortag Folgendes gesagt haben: "Sie müsse wissen, dass er sehr glücklich darüber sei, sie zu heiraten, sie aber eigentlich nicht liebe." Für Diana sei das ein Schlag ins Gesicht gewesen.

Diana wollte die Hochzeit absagen

Noch am selben Abend wandte sich Diana verzweifelt an ihren Vater. "Sie sagte ihm, sie könne die Ehe mit einem Mann, der sie offensichtlich nicht liebte, nicht durchziehen", schreibt Charles Spencer. Doch der Vater reagierte entsetzt: Eine Auflösung der Verlobung hätte die königliche Familie zutiefst in Verlegenheit gebracht.

So ging Diana am nächsten Tag dennoch den Gang zum Altar – obwohl sie wusste, dass ihr zukünftiger Mann sie nicht liebte. Die Ehe endete 1996 mit der Scheidung. Ein Jahr später starb Diana bei einem Autounfall in Paris.

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Buch sorgt für Wirbel

Das Buch "Swan Song: Diana, My Sister" erscheint am 22. September 2026 und sorgt bereits im Vorfeld für Aufregung. Besonders die Schilderungen über König Charles III. lösen heftige Reaktionen aus.