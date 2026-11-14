i König Charles schneidet seine Torte an. IMAGO/Avalon.red 78. Geburtstag Geburtstags-Überraschung! Charles bekommt XXL-Torte Einen Tag vor seinem 78. Geburtstag besuchte der britische Monarch einen historischen Markt in London und bekam eine ganz besondere Torte. Von Heute Entertainment 14.11.2026, 08:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bestens gelaunt zeigte sich König Charles am 13. November bei einem Solo-Termin im Londoner Stadtteil Croydon. Dort feierte er nicht nur seinen bevorstehenden 78. Geburtstag, sondern auch ein seltenes Jubiläum.

Mit einem beherzten Schnitt teilte der Monarch eine riesige Festtagstorte, die gleich zwei Anlässe feierte: seinen morgigen Geburtstag und das 750-jährige Jubiläum des Surrey Street Market – einem der ältesten bekannten Straßenmärkte Großbritanniens.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie GALA meldet, war es der erste offizielle Besuch eines britischen Monarchen in Croydon, seit seine verstorbene Mutter Queen Elizabeth II. den Stadtteil im Juli 2002 während ihres Goldenen Thronjubiläums besuchte.

Historische Verbindung zur Krone

Die erste Marktprivilegienurkunde für Croydon stellte einst König Edward I. im Jahr 1276 aus. König Charles ist dessen 20. Urenkel und tritt damit direkt in die Fußstapfen seines Vorfahren.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Schulkinder der Howard Primary School und der Shirley High School bereiteten dem König einen herzlichen Empfang. Sie winkten begeistert mit Union-Jack-Fähnchen und stimmten für den bald 78-Jährigen sogar ein vorzeitiges "Happy Birthday" an.