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König Charles III. hat fünf Personen die königlichen Ehrentitel entzogen.
König Charles III. hat fünf Personen die königlichen Ehrentitel entzogen.
REUTERS
Royaler Ehrverlust

Charles streicht weiteren 5 Personen den Ehrentitel

König Charles hat erneut mehrere Ehrungen gestrichen. Unter den Betroffenen befindet sich auch ein früherer Top-Admiral der Streitkräfte.
Von Heute Entertainment
14.10.2026, 16:11
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König Charles III. hat fünf Personen die königlichen Ehrentitel entzogen. Ein prominenter Fall: Ein ehemaliger Spitzenadmiral verlor gleich zwei seiner Auszeichnungen auf einmal – ein Novum in den Aufzeichnungen.

Dem Ex-Admiral wurden wegen Fehlverhaltens sowohl der Titel eines Knight Commander als auch der Rang eines Commander of the Order of the British Empire aberkannt. Er gilt damit als erster Fall, dem gleich zwei Orden gleichzeitig entzogen wurden.

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Wie es auf bunte.de heißt, war der Admiral nach Ermittlungen zu einer verbotenen Liebesbeziehung mit einer ihm untergeordneten Offizierin aus den Streitkräften entlassen worden.

Ex-Admiral zeigt Reue

Zur Entscheidung über seinen Titelverlust äußerte sich der Betroffene gegenüber Telegraph and Argus: "Ich akzeptiere das Ergebnis voll und ganz und sehe die Notwendigkeit der Rechenschaftspflicht ein, insbesondere für diejenigen von uns, die Führungspositionen in den Streitkräften innehatten."

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Der Ex-Marinechef fügte hinzu: "Ich bedauere zutiefst, was passiert ist, und die Auswirkungen, die mein Handeln auf andere hatte."

Neben dem ehemaligen Admiral verloren auch vier weitere Personen ihre Auszeichnungen. Zwei von ihnen büßten ihren Orden aufgrund von Strafbefehlen ein, während zwei andere das Ansehen des Ehrungssystems beschädigt hatten.

red, Akt. 14.10.2026, 16:59, 14.10.2026, 16:11
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