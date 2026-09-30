i Charlie Sheen REUTERS/Dylan Martinez "Two and a Half Men" Nach 12 Jahren! Charlie Sheen feiert großes TV-Comeback Der "Two and a Half Men"-Star kehrt in einer neuen Comedy-Serie zurück - und wird dabei von seinem Vater Martin Sheen unterstützt. Von Heute Entertainment 30.09.2026, 14:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach Jahren der Skandale und Schlagzeilen wagt Charlie Sheen (60) ein TV-Comeback. Der Schauspieler wird in der neuen Sitcom "Happy Jack" die Hauptrolle übernehmen - und das an der Seite seines eigenen Vaters Martin Sheen.

In der Serie spielt Charlie einen Mann namens Jack, dem im Leben nie viel gelungen ist. Trotzdem hat er zwei großartige Töchter: Kate leitet seine Firma und hält ihn auf Kurs, während Sam eher nach dem Vater kommt. Für Chaos sorgt Sams neuer Freund - der genauso alt ist wie ihr Vater.

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Wie Deadline und The Hollywood Reporter berichten, sollen die Dreharbeiten für die erste Staffel mit sechs Folgen Anfang 2027 in Los Angeles starten. Die Sitcom wird vor Live-Publikum in den Warner Bros. Studios aufgezeichnet - genau wie einst "Two and a Half Men".

Vom Skandal-Star zum geläuterten Schauspieler

2011 war Charlie Sheen nach einem lautstarken Streit aus "Two and a Half Men" ausgestiegen. Es folgte eine Zeit voller Drogenexzesse und Negativschlagzeilen. Zwischen 2012 und 2014 war er noch in "Anger Management" zu sehen, danach wurde es ruhig um den Star.

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In der Netflix-Doku "aka Charlie Sheen" aus dem Jahr 2025 zeigte sich der Schauspieler jedoch clean und geläutert. Mit "Happy Jack" für den Sender AMC wagt er nun endgültig den Neustart - und beweist, dass er sein Talent nicht verloren hat.