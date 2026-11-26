i Jon Cryer und Charlie Sheen spielten jahrelang Seite an Seite mit Angus T. Jones in der Erfolgsserie "Two an a half Men". REUTERS Hollywood-Star zurück Nach 12 Jahren! Charlie Sheen feiert Serien-Comeback Der ehemalige "Two and a Half Men"-Star dreht ab 2027 wieder eine Sitcom. Sein Vater Martin Sheen spielt an seiner Seite. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 08:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Charlie Sheen hat seit seinem Rauswurf aus "Two and a Half Men" keine große Serienrolle mehr gespielt. Das ändert sich jetzt: Mit der neuen Sitcom "Happy Jack" kehrt der 61-Jährige als Hauptdarsteller ins Fernsehen zurück.

Es ist Sheens erste Hauptrolle seit dem Ende von "Anger Management" im Jahr 2014. Besonders emotional: Sein Vater Martin Sheen (86) wird an seiner Seite vor der Kamera stehen.

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Wie bild.de berichtet, spielt Charlie Sheen in "Happy Jack" den Lebemann Jack Chambers. Der hat zwei erwachsene Töchter und lebt sein Leben lieber nach eigenen Regeln. Als eine der Töchter einen Freund in Jacks Alter vorstellt, muss der ewige Lebemann überdenken, ob er endlich Verantwortung übernehmen sollte.

Dreharbeiten im legendären "Friends"-Studio

Hinter den Kulissen fühlt sich das Projekt nach Rückkehr zu alten Zeiten an. Mit Jim Patterson und Matt Ross sind zwei Autoren beteiligt, die schon bei "Two and a Half Men" mit Sheen zusammenarbeiteten. Sheen selbst ist auch Executive Producer.

Die Multi-Camera-Comedy wird vor echtem Studiopublikum gedreht - und zwar im legendären Warner-Bros.-Studio, in dem einst "Friends" entstand. Zunächst sind sechs Folgen geplant.

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Die Dreharbeiten sollen Anfang 2027 in Los Angeles beginnen. Die Ausstrahlung ist bei AMC und AMC+ ebenfalls für 2027 vorgesehen.