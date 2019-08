Charlotte Roche lässt sich für TV-Show verstümmeln

Die Bestseller-Autorin soll mit einem Bungee-Seil von einer Brücke in die Tiefe stürzen. Vorher lässt sie sich aber noch vier Titan-Zinken in den Rücken piercen.

Es ist wohl eine der extremsten Mutproben bei Joko & Klaas: Moderatorin und Bestseller-Autorin Charlotte Roche (41, "Feuchtgebiete") soll in der ProSieben-Show "Das Duell um die Welt" (Sa, 20.15 Uhr) mit einem Bungee-Seil von einer russischen Eisenbahnbrücke in die Tiefe stürzen.



Sie lässt sich vier Titan-Haken in den Rücken stechen



Das Schlimme daran: Das Seil hängt an vier Titan-Haken, die sie sich vorher in den Rücken piercen lässt. Klaas hatte Joko schon 2015 vor eine ähnliche Herausforderung gestellt. Doch der hatte die Aktion in letzter Sekunde abgebrochen.



Neben Roche müssen sich übrigens auch die Band Tokio Hotel, Sänger Max Giesinger und "Bachelor" Paul Janke einer Mutprobe stellen. (lm)