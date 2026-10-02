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Mike Singer und Nadja
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Baby-News dank KI

ChatGPT verriet Mike Singer, dass er Vater wird

Popstar Mike Singer wird Vater – und das fand er mit Hilfe von ChatGPT heraus. Freundin Nadja erwartet das erste gemeinsame Kind.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
02.10.2026, 15:19
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Die Liebesgeschichte von Sänger Mike Singer und Bachelor-Siegerin Nadja (29) geht in die nächste Runde: Erst vor wenigen Wochen machte das Paar seine Beziehung offiziell, mittlerweile wohnen sie zusammen im Schwarzwald – und jetzt kündigt sich auch noch Nachwuchs an.

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Das Besondere: Mike kam dem Babygeheimnis nicht etwa mit einem klassischen Schwangerschaftstest auf die Spur, sondern mit künstlicher Intelligenz. Als sich Nadja plötzlich ungewöhnlich gereizt und zickig verhielt, wurde der Sänger stutzig.

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Wie TAG24 berichtet, fragte Mike kurzerhand ChatGPT, wie sich eine schwangere Frau verhält – und die KI bestätigte seinen Verdacht. "Ich war so krass gereizt und zickig. Wir waren meine Mama besuchen, und sie meinte einfach nur: Nadja, so kenne ich dich gar nicht", erinnert sich Nadja.

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Wunschkind trotz Überraschung

Nach der KI-Vermutung griff das junge Paar dann doch noch zu herkömmlichen Mitteln: Gleich vier Schwangerschaftstests bestätigten die frohe Botschaft. In den ersten Wochen hatte Nadja mit typischen Schwangerschaftssymptomen wie Kopfschmerzen und einem unangenehmen Geschmack im Mund zu kämpfen.

"Es war kein geplantes Kind, aber trotzdem ein Wunschkind. Ich freue mich darauf, Vater zu werden", erklärt Mike. Das Paar lebt seit August gemeinsam in einer Wohnung.

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Pikantes Detail: Als Nadja den Bachelor Sebastian beim Wiedersehen der Kuppelshow traf, trug sie bereits ein Kind unter dem Herzen. Sebastian hatte die Sendung damals vorzeitig für sie abgebrochen – ein Paar wurden die beiden aber letztendlich nicht.

red,02.10.2026, 15:19
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