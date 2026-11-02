i Bitchat wurde 2025 vom Twitter-Gründer Jack Dorsey gestartet und läuft über Bluetooth-Netzwerke. Mockdrop ("Heute"-Collage) Bluetooth-Messenger Chatten ohne Netz: Diese App boomt bei Demos Weil bei Massenprotesten das Handynetz oft überlastet ist, nutzen immer mehr Menschen den Messenger Bitchat – er funktioniert auch offline. Von Newsdesk Heute 02.11.2026, 13:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Großdemonstrationen wird das Mobilfunknetz schnell zum Flaschenhals. Überall dort, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, brechen Verbindungen ein und Nachrichten kommen nicht an.

Im Zuge der Jugendproteste gegen hohe Lebenshaltungskosten in Frankreich erlebt nun eine App einen regelrechten Hype: Der Messenger Bitchat funktioniert komplett ohne Internet und Mobilfunk.

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Der Dienst wurde 2025 vom Twitter-Gründer Jack Dorsey gestartet und läuft über Bluetooth-Netzwerke, berichtet n-tv. Die Nutzer dürfen also nicht weit voneinander entfernt sein – bei Demonstrationen ist das aber ohnehin kein Problem.

Nachrichten springen von Handy zu Handy

Bei einer Vielzahl von Nutzern können Nachrichten von einem Gerät zum anderen über längere Strecken weitergeleitet werden. Neben dem Versenden von Nachrichten lassen sich auch Gruppen bilden und beitreten.

Bitchat legt besonderen Wert auf Datenschutz: Es gibt keinen zentralen Server, alle privaten Nachrichten werden automatisch verschlüsselt. Nutzer müssen auch keine Telefonnummer oder andere persönliche Daten angeben.

Beliebt bei Protesten weltweit

Früher war die App vor allem in autoritären Systemen beliebt, weil sie sich nur schwer überwachen lässt. Die Anwendung hat außerdem eine Selbstzerstörungsfunktion, mit der sich schnell alle Daten löschen lassen.

Das hat allerdings auch Konsequenzen: Bitchat wurde bereits aus dem indischen und chinesischen App Store entfernt. In Europa ist die App weiterhin verfügbar.