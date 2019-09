Chef der "Avengers" macht neuen "Star Wars"-Film

Disney legt die Zukunft des "Krieg der Sterne"-Universums in die Hände von Kevin Feige, dem Boss der Marvel Studios.

Der hellste Stern am Sci-Fi-Himmel hat etwas von seinem Glanz eingebüßt. Viele "Star Wars"-Fans waren mit Episode VIII ("Die letzten Jedi") unzufrieden, sahen die Story rund um einen grummeligen, in die Jahre gekommenen Luke Skywalker (Mark Hamill) als Denkmalschändung der Original-Filme. Darüber hinaus enttäuschte auch das Spin-off "Solo" an den Kinokassen.Kurzfristig soll J.J. Abrams die Misere beheben. Seine Episode IX komplettiert die aktuelle Trilogie und startet Mitte Dezember in den Kinos. Langfristig soll es hingegen Kevin Feige richten. Der Produzent verwandelte die "Avengers" in eine Gelddruckmaschine und hat die kreative Kontrolle über Marvels Leinwand-Superhelden inne.Sowohl die Marvel Studios, als auch die "Star Wars"-Schmiede Lucasfilm gehören zu Disney. Der Schritt, die beiden zu koppeln, kommt dennoch etwas überraschend. Statt mit "Star Wars" leiser zu treten und die Fans nicht mehr mit einem Film pro Jahr zu übersättigen, drückt Disney nun erst recht auf die Tube."Nach dem Abschluss der Skywalker-Saga widmet sich Kathy [Kennedy, Chefin von Lucasfilm, Anm.] einer neuen Ära von 'Star Wars'-Geschichten, und im Wissen, was für ein riesiger Fan Kevin Feige ist, ergibt es Sinn, dass diese beiden außergewöhnlichen Produzenten gemeinsam an einem 'Star Wars'-Film arbeiten", erklärte der Disney-Vorsitzende Alan Horn ( via "The Hollywood Reporter" ).Das bedeutet allerdings nicht, dass die geplante, neue Trilogie von Rian Johnson (dem Regisseur und Autor von "Die letzten Jedi") platzt. Erst Anfang September hatte der Filmemacher in einem Interview mit dem "Evening Standard" erklärt, dass das Projekt definitiv in Arbeit, der Zeitplan jedoch ungewiss sei.Sollte Disney nicht plötzlich einen Rückzieher machen, ist also jede Menge Kino-Content aus einer weit, weit entfernten Galaxie im Anflug.