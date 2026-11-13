i Fokussierte Mitarbeiterin arbeitet konzentriert am Computer im modernen Büro pixabay.com KI-Chaos im Büro Chefin: "Hört auf, wie Roboter zu reden" KI am Arbeitsplatz kann helfen - aber auch zu nervigem "Work-Slop" führen. Immer mehr Firmen rudern deshalb zurück und setzen neue Regeln. Von Technik Heute 13.11.2026, 09:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

KI-Tools wie ChatGPT oder Claude sind in vielen Büros nicht mehr wegzudenken. Doch was als Produktivitäts-Booster gedacht war, entwickelt sich für manche Chefs zum echten Ärgernis: Der sogenannte "Work-Slop" - also KI-generierte Nachrichten und Dokumente - überflutet die Posteingänge.

Eine, die genug davon hat, ist Michelle Volberg. Als Chefin des Tech-Personalvermittlers Twill stattete sie ihr Team mit einer Firmenlizenz für den KI-Chatbot Claude aus. Dann schickte sie eine E-Mail mit klarer Ansage: "Hört bitte auf, wie Roboter mit mir zu sprechen."

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Wie t3n unter Berufung auf Business Insider berichtet, wirken die Slack-Nachrichten ihrer Mitarbeiter plötzlich wie Vorschläge ahnungsloser Berater: perfekte Zeichensetzung, aber fehlender Kontext und gelegentliche KI-"Halluzinationen".

Mehr als die Hälfte verschickt KI-Slop

Wie verbreitet ist das Problem? Eine Umfrage des Stanford Social Media Lab zeigt: 53 Prozent der Büroangestellten haben bereits Work-Slop verschickt. Rund 38 Prozent erhalten solche Inhalte regelmäßig - und verbringen monatlich drei bis vier Stunden damit, sie zu korrigieren.

Volbergs neue Regel ist simpel: KI darf für Ideenentwicklung genutzt werden, aber für die interne Kommunikation gilt die eigene Stimme. "Wenn du es nicht auch persönlich so sagen würdest, dann verschicke es auch nicht", betonte sie.

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Entlassungen wegen KI-Missbrauch

Wer sich nicht an solche Vorgaben hält, kann Probleme bekommen. Es soll bereits zu Entlassungen von Mitarbeitern gekommen sein, die trotz Warnung weiterhin KI für untersagte Aufgaben einsetzten. Work-Slop ist eben nicht nur nervig - er kann auch kontraproduktiv sein: Wenn Menschen das Gefühl haben, nur noch mit KI-Müll konfrontiert zu werden, hören sie oft einfach auf zuzuhören.