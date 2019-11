In einem Linzer Chemiepark kam es am Mittwochmorgen zu einem technischen Zwischenfall. 1.500 Liter Salpetersäure traten aus.

Feuerwehr hatte alles unter Kontrolle

Vorfall im Chemiepark Linz! Am Mittwochmorgen sind in Linz 1.500 Liter Salpetersäure ausgetreten. Der Unfall ereignete sich, als ein Tank im Kellerbereich gefüllt wurde. Warum die Säure ausgetreten ist, ist noch nicht bekannt.Die Chemiepark Linz Feuerwehr war dabei mit 14 Mann, die Berufsfeuerwehr Linz mit 25 Mann und die Freiwillige Feuerwehr Ebelsberg mit sieben Mann im Einsatz. Drei Personen mussten wegen leichten Atembeschwerden durch angeforderte Rettungskräfte betreut werden.Das Ereignis konnte innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle gebracht werden. „Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Anrainer oder die Umwelt. Die Lage konnte in kürzester Zeit stabilisiert werden. Die Aufarbeitungsmaßnahmen haben unmittelbar gestartet", so Einsatzleiter Chrisitan Puchner von der Berufsfeuerwehr Linz.Für Anrainer und Personen außerhalb des Wekrsgeländes bestand und besteht keinerlei Gefährdung.