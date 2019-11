Chemieprofessoren stellen an Uni Meth her

Wie bei "Breaking Bad": Zwei Uni-Professoren wurden in den USA festgenommen, weil sie im Labor Crystal Meth hergestellt haben sollen.

Anfang Oktober machte sich in der Henderson State University in Arkadelphia (US-Bundesstaat Arkansas) ein seltsamer Geruch breit. Das Chemielabor wurde daraufhin geschlossen, Ermittlungen aufgenommen.Das Ergebnis war eine erhöhte Konzentration an Benzylchlorid im Labor. Der Stoff wird dazu verwendet, zahlreiche pharmazeutische Produkte, aber auch Drogen wie Methamphetamin, auch bekannt als Crystal Meth, herzustellen.Das Labor wurde nach drei Wochen und umfangreichen Reinigungsarbeiten wieder eröffnet; den Benzylchlorid kann zu Reizungen der Haut, der Augen und er Atemwege führen.Nun wurden die beiden Dozenten Bradley R. (40) und Terry B. (45) festgenommen – sie sollen die Droge hergestellt haben, erklärte das Büro des Sheriffs von Clark County. Mittlerweile befinden sie sich auf freiem Fuß und warten auf ihren Gerichtstermin. Die Universität suspendierte die beiden Verdächtigen.Der Fall erinnert an die Serie "Breaking Bad" (2008-2015), in der ein Chemielehrer Crystal Meth herstellt und verkauft, um seine Krebstherapie zu finanzieren.