"Lutz-Ixi" hatte erstes Date bei McDonald's

Chiara Pisati, bekannt als "Ixi" aus der Werbe-Familie Putz, ist frisch verliebt. Ihr neuer Freund ist ein bekannter Radio-Moderator und hat sich für das erste Date ordentlich was einfallen lassen.

Im Herbst 2017 hatten sich Chiara Pisati und ihr damaliger Freund Patrick Kunst überraschend getrennt. Seitdem wurde die 24-Jährige mit keinem neuen Mann an ihrer Seite gesehen.Doch nun ist "Ixi" aus der Werbe-Familie Putz wieder frisch verliebt! Radio-Energy-Moderator Kevin Piticev hat das Herz von Chiara mit viel Einfallsreichtum erobert.Während einer Live-Sendung sprach der 27-Jährige ganz offen von seinem Wunsch, ein Date mit dem Werbe-Star zu haben. Chiara bekam davon Wind und schrieb ihm schließlich auf Instagram."Er sagte mir beim ersten Date, dass wir nicht essen gehen und führte mich stattdessen in einen Escape Room. Damit hat er sich schon einmal von allen anderen abgehoben", erzählt die 24-Jährige gegenüber oe24.Danach gingen die beiden Turteltäubchen aber doch noch Essen. "Beim McDrive. Da wusste ich, er ist der Richtige", so Chiara weiter.Auch am Valentinstag hatten Chiara und Kevin wieder ein Date - und zwar erneut beim "Mäci", später ging es dann aber in das Wirtshaus am Pogusch.