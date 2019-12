"Sabrina" kehrt im Jänner mit einer 3. Staffel zurück

Die beliebte Netflix-Serie "Chilling Adventures of Sabrina" geht in die dritte Runde.

"Willkommen in der Hölle" begrüßen Monster die freche Teenie-Hexe im ersten Teaser der dritten Staffel von "Chilling Adventures of Sabrina".Bis Fans die neuen Folgen zu sehen bekommen, dauert es gar nicht so lang: Am 24. Jänner 2020 wird die Erfolgsserie fortgesetzt, wie Netflix in dem kurzem Clip verkündet.Wie bereits viele wahrscheinlich erahnt haben, wird sich Sabrina (Kiernan Shipka) in der neuen Staffel auf die Suche nach ihrem Freund Nick begeben. Dort bekommt sie es mit dem Prinz der Hölle, Caliban, zu tun - er will die Hexe von ihrem Thron stoßen. Unterdessen bringt ein mysteriöser Zirkus in der Stadt Unheil mit sich. Kann Sabrina ihre Familie retten?