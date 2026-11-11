i Glasfaser-Kabel und Netzwerk-Anschlüsse pixabay.com Neuer Daten-Rekord China baut irres Glasfaserkabel Ein Glasfaserkabel mit Hohlkern überträgt 64 Terabit pro Sekunde über 1.000 Kilometer - das entspricht 160 4K-Filmen pro Sekunde. Von Technik Heute 11.11.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Chinesische Forscher haben einen neuen Distanzrekord für die Datenübertragung mit Hohlkern-Glasfasern aufgestellt. Das Kabel schafft 64 Terabit pro Sekunde in jede Richtung - und das über eine Strecke von mehr als 1.000 Kilometern.

Das Besondere an der Technologie: In der hohlen Glasfaser läuft das Licht durch Luft statt durch Glas. Dadurch ist es etwa 30 Prozent schneller unterwegs als in herkömmlichen Glasfaserleitungen.

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Nach Angaben von Forschung und Wissen wurde der Versuch vom Forschungsinstitut China Telecom gemeinsam mit dem Faserhersteller YOFC und ZTE durchgeführt. Es ist die erste bidirektionale Echtzeitübertragung über eine Hohlkernfaser auf dieser Distanz.

160 Filme gleichzeitig in jede Richtung

Die Datenrate von 64 Terabit pro Sekunde entspricht etwa 160 4K-Filmen pro Sekunde - wohlgemerkt in jede Richtung. Da Upload und Download gleichzeitig laufen, kommt das System auf eine Gesamtleistung von 128 Terabit pro Sekunde.

Besonders interessant ist die Technologie für KI-Rechenzentren. Große KI-Modelle werden oft auf vielen Servern gleichzeitig trainiert, die ständig Daten austauschen müssen. Je schneller und verzögerungsfreier diese Verbindung ist, desto effizienter das Training.

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Auch Microsoft nutzt die Technologie

Die Hohlkern-Glasfaser ist keine reine Zukunftsmusik mehr. Microsoft setzt die Technologie nach eigenen Angaben bereits in mehreren Azure-Rechenzentren für echte Kundendaten ein. Auch in China gibt es bereits kommerzielle Verbindungen.