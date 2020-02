China vernichtet Bargeld wegen Coronavirus

Die chinesische Zentralbank zerstört riesige Geldsummen aus Angst vor dem Coronavirus: Millionen Scheine werden aus dem Verkehr gezogen und überprüft.

Die Zentralbank in der Provinz Guangzhou hat alle Banken in der Region aufgefordert, Bargeld zurückzusenden, das an Märkten, Krankenhäusern oder öffentlichen Transportmitteln verwendet worden ist – die Zentralbank will die Geldscheine vernichten, weil das Coronavirus durch die Geldscheine offensichtlich übertragbar sei.