i Zum Kinostart hatte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua den Film noch als technischen Fortschritt gelobt. Die Kinosäle blieben dennoch leer. (Symbolbild) Pexels / Tima Miroshnichenko Künstliche Bilder fallen durch Chinas erster KI-Film floppt an den Kinokassen Der erste komplett mit KI-Bildern produzierte Kinofilm Chinas bleibt ein Misserfolg. Zuschauer kritisieren steife Darstellungen und leere Säle. Von Heute Entertainment 05.11.2026, 11:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein als Chinas erster KI-Kinofilm angekündigter Science-Fiction-Film ist an den Kinokassen durchgefallen.

"Sanxingdui: Future Past" spielte seit dem Start am 23. Oktober laut einer Auswertungsplattform für Kinoeinnahmen lediglich rund 1,7 Millionen Yuan (etwa 230.000 Euro) ein.

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Der etwa 100 Minuten lange Streifen erzählt von einer Menschheit, die durch ihre Abhängigkeit von Künstlicher Intelligenz in eine Krise stürzt. Hinweise auf einen Ausweg verbergen sich in rätselhaften, jahrtausendealten chinesischen Zeichen.

Die Bilder und Teile des Tons wurden laut den Produzenten mit KI erstellt, kreative Entscheidungen traf aber weiterhin ein menschliches Team.

Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, bemängelten viele der wenigen Zuschauer in Online-Bewertungen vor allem steife Gesichtsausdrücke, unstimmige Bewegungen und eine schwer verständliche Handlung.

Ein Kinobesucher störte sich etwa daran, dass die Gesichter mal wie glattgebügelt, mal auffällig rau wirkten.

Staatliche Unterstützung reicht nicht für Erfolg

Zum Kinostart hatte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua den Film noch als technischen Fortschritt gelobt. Branchenspezialisten und Besucher einer Sondervorführung äußerten sich damals positiv und betonten, wie KI alte chinesische Kultur auf der Leinwand lebendig mache. Das breite Publikum zeigte sich jedoch wenig überzeugt.

Die Produzenten erklärten im Vorfeld gegenüber "Beijing News", sie hätten keine hohen Einnahmen erwartet. Das Projekt sei vor allem ein Experiment gewesen, um neue Wege der Filmproduktion zu erproben.

Die Arbeit habe zweieinhalb Jahre gedauert, wobei Bilder ständig überarbeitet worden seien. Die technische Entwicklung der KI sei jedoch schneller verlaufen als die Filmproduktion, weshalb im fertigen Film nur der Stand von vor einigen Monaten zu sehen sei.