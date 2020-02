14.11.2019 9:15 Chlor-Geruch an Bord: Crew im Spital, Jet hob nicht ab

Maschine blieb am Boden Bild: picturedesk.com (Symbol)

Alarm am Mittwoch am Flughafen Wien-Schwechat: An Bord einer Maschine roch es nach Chlor, die Passagiere mussten raus, die Crew wurde ins Spital gebracht.