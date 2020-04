Zuhause muss "Thor" ohne Hammer donnern

In den eigenen vier Wänden kann Elsa Pataky gerne auf Chris Hemsworths "Thor-Hammer" verzichten und sperrt das Teil regelmäßig in die Abstellkammer.

Da muss sich selbst ein gestandener Donnergott geschlagen geben: Elsa Pataky (43), Ehefrau des Marvel-Schauspielers Chris Hemsworth (36), ist von einem bestimmten Filmrequisit ihres Mannes so gar nicht begeistert. Seitdem der Hammer aus Hemsworths "Thor"-Filmen das heimische Kaminregal ziert, ist das Teil der dreifachen Mutter ein Dorn im Auge."Es verschwindet regelmäßig in der Garage", erzählt Chris Hemsworth in einem Interview mit dem " People "-Magazin, das den australischen Schauspieler 2014 zum "Sexiest Man Alive" krönte. Augenzwinkernd fügt er hinzu, dass der Hammer aber immer wieder schnell seinen Weg zurück findet und er gerne seine Kinder dafür verantwortlich macht.Vor allem seine frechen Zwillinge Tristan und Sasha (6), die auch sein letztes Radio-Interview crashten , würden "Mjölnir" gerne zum Kräftemessen verwenden: "Sie versuchen, ihn aufzuheben und sagen dann stolz: Daddy, schau, ich kann den Hammer aufheben!" Die schwere Waffe des Donnergottes folgt nämlich nur dem stärksten Krieger des Universums.Bevor die Dreharbeiten für den nächsten Teil der "Thor-Saga" beginnen, hat sich der Hauptdarsteller mit seiner Familie in seine Heimat Australien zurückgezogen, wo sie die Corona-Pandemie aussitzen wollen. Bis es ein Wiedersehen mit dem muskulösen Superhelden gibt, kann man Chris Hemsworth noch in einem weiteren Actionspektakel erleben: Sein neuer Film "Extraction" ist seit 24. April auf Netflix verfügbar.