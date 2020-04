"Pack": Chris Lohner giftet gegen Rowdie-Radler

Chris Lohner (76) musste sich und ihren Hund mit einem Sprung in einen Strauch vor rücksichtslosen Radfahrern schützen.

Mit Hund ins Gebüsch gesprungen

"Müssen sie halt besser aufpassen!"

Auf Facebook macht die Schauspielerin, Autorin und legendäre Stimme der ÖBB ihrem Ärger Luft. Sie sei nicht gegen alle Radfahrer, stellt Lohner klar, aber ihre Straße "gleicht täglich einer überfüllten Rennstrecke mit dem wohl rücksichtslosesten Pack, das ich je gesehen habe."Zwei Tage hintereinander kam es zu Beinah-Zusammenstößen zwischen ihr und rücksichtslosen Radlern, die "durch den Quarantäne -Sauerstoffentzug offenbar gelitten haben, etwas unzurechnungsfähig geworden sind, vergessen haben, dass nicht sie allein auf der Straße und im Wald sind".Am Sonntag wollten wegen des schönen Wetters besonders viele Leute vor die Tür. Auch bei Lohner im Grätzel dürfte die Hölle los gewesen sein. Mit Hund Shirley musste sie ins Gebüsch springen, "weil mein Hund, an der Leine, fast von einer Gruppe Radfahrer zumindest schwer verletzt worden wäre".Einen Tag später, beschreibt sie in ihrem Facebook-Posting, wäre sie fast im Straßengraben gelandet "nachdem vier Radfahrer nebeneinander die ganze Straße blockiert haben und in einem Affenzahn hinter mir daherkamen. Ohne zu klingeln, ohne irgendeine Warnung abzugeben.Einen Mountainbiker hielt sie einmal auf und konfrontierte ihn persönlich. Seine Antwort hat die Schauspielerin eindeutig nicht besänftigt: "Klingeln ist unsportlich. Müssen sie halt besser aufpassen!"Lohner verlangt Nummerntaferl für Radler, denn viele würden nicht einsehen, "dass nicht sie allein auf der Straße und im Wald sind und Rücksicht ja nur etwas für Warmduscher ist."Der 76-Jährigen ist klar, dass sie mit ihrem scharfen Kommentar in ein potentielles Wespennetz sticht. Deshalb vermerkte sie gleich beim Posting, dass sie böse Kommentare ungelesen löscht.