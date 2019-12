Nichts drunter? Chrissy Teigen weist Fans zurecht

Ein Foto von Chrissy Teigen (34) sorgt auf Instagram für Gesprächsstoff.

Eigentlich wollte Chrissy Teigen einfach nur ein süßes Foto von sich und ihrer dreijährigen Tochter posten. Das Bild zeigt, wie die beiden auf der Treppe sitzen und Luna mit den Haaren ihrer Mama spielt. "Am Set mit meiner Stylistin", schrieb sie dazu.Doch Teigens Followern fiel bei dem Posting etwas ganz anderes auf. Die Ehefrau von John Legend scheint nämlich unter ihrem Blazer keine Unterwäsche zu tragen. "Jesus, zieh dir was drüber, deine Tochter ist direkt neben dir!", schimpft ein Nutzer. Teigen ist empört und antwortet: "Sie hat monatelang daran genuckelt und es scheint ihr ziemlich egal zu sein."Ein anderer fragt: "Trägst du eigentlich jemals Unterwäsche?" Auch hier kann sich die 34-Jährige eine Antwort nicht verkneifen und schreibt: "Sonst noch Probleme?"Doch nicht alle finden die Kritik an dem Foto berechtigt. Viele Instagram-Nutzer verteidigen die Sängerin. "Du musst den Trollen nicht antworten, deine Fans stehen hinter dir!", meint etwa ein Insta-Nutzer. Auch Gwyneth Paltrow gefällt das Posting, sie kommentierte es mit einem Herzchen-Emoji.