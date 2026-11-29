i Der Weihnachtsbaum am Grazer Hauptplatz strahlt. Stadt Graz / Fischer Adventauftakt mit Jubiläum Christbaum und Eiskrippe erleuchten Graz Am Grazer Hauptplatz wurde der Christbaum illuminiert, im Landhaushof feiert die Eiskrippe ihr 30-jähriges Jubiläum. Von Jochen Dobnik 29.11.2026, 15:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Grazer Advent startete am Samstag (28. November) mit zwei besonderen Höhepunkten: Die feierliche Illumination des Christbaums am Hauptplatz und die Eröffnung der Eiskrippe im Landhaushof.

Die Eiskrippe feiert heuer ihr 30-jähriges Bestehen und zieht Besucher aus nah und fern an.

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Ein Geschenk aus Semriach

Der diesjährige Christbaum stammt aus der Marktgemeinde Semriach (Bezirk Graz-Umgebung). Die etwa 26 Meter hohe Fichte wurde vor 50 Jahren vom Großvater der Familie Griser gepflanzt und nun als Spende nach Graz gebracht.

Ein Teil des Stammes bleibt der Familie als Erinnerung erhalten, aus dem kleine Kreuze geschnitzt werden sollen.

Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr bedankte sich bei den Baumspendern und allen Beteiligten der Adventmärkte. "Mit dem Advent beginnt eine Zeit, in der wir auch einmal innehalten und nachdenken sollten. Unsere Welt ist sehr schnelllebig geworden. Umso wichtiger ist es, sich bewusst Zeit für die Menschen zu nehmen."

Bürgermeisterin Elke Kahr bedankte sich bei Semriachs Bürgermeister Gottfried Rieger für die Baumspende. Stadt Graz / Fischer

Auch Semriachs Bürgermeister Gottfried Rieger zeigte sich stolz: "Dass wir mit unserem Baum so vielen Menschen Freude bereiten dürfen, gibt auch uns sehr viel zurück."

Drei Jahrzehnte Eiskrippe

Seit 1996 ist die Grazer Eiskrippe ein Fixpunkt der Vorweihnachtszeit. Die erste Krippe entstand aus einer Idee des Kärntner Eiskünstlers Gert J. Hödl.

Die Eiskrippe im Grazer Landhaushof beeindruckt Jahr für Jahr Tausende Besucher. Stadt Graz / Fischer

Mittlerweile gestaltet der finnische Künstler Kimmo Frosti mit seinem Team das Kunstwerk, das heuer aus rund 35 Tonnen Eis aus Lettland geschaffen wurde.

Die lebensgroßen Figuren wurden in Stainz gefertigt und im Landhaushof zu einer fünf Meter hohen und sieben Meter langen Krippenlandschaft zusammengefügt.

Die Eiskrippe beeindruckt Jahr für Jahr Tausende Besucher. Allein in der Adventzeit 2023 kamen rund 165.000 Menschen in den Landhaushof, um das vergängliche Kunstwerk zu bestaunen.

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Das Projekt wird gemeinsam von der Tourismusregion Graz und dem Citymanagement der Holding Graz umgesetzt.