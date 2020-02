Christbaum-Verkauf steht in den Startlöchern

Preise, Verkaufszeiten & Co. – "Heute" hat sich in Niederösterreich umgehört.

Die besinnlichste Zeit im Jahr beginnt in rund zwei Wochen – dann steht der langersehnte Advent an. Mit weihnachtlichem Punsch, Lichtern und geschmückten Straßen.Was zu Weihnachten in keinem Wohnzimmer fehlen darf? Der Christbaum natürlich.2,5 Millionen Weihnachtsbäume kommen in der Adventzeit auf den Markt, eine Million davon stammt aus Niederösterreich. Derzeit sind die 180 nö. Bauern noch mit der Auslese beschäftigt, die schönsten, grünen Riesen werden also für den Verkauf selektiert.Ab dem ersten Advent-Wochenende startet der Ab-Hof-Verkauf der Christbäume in NÖ. Ab 12. Dezember sind die Bauern auch beispielsweise in St. Pölten anzutreffen. Fichten gibt es um 4 bis 8 Euro pro Laufmeter, Blaufichten sind von 7 bis 14 Euro pro Laufmeter zu haben und den König, die Tanne, gibts um 10 bis 35 Euro.Dabei muss einkalkuliert werden, dass es für einen rund zwei Meter hohen Baum in etwa zehn Jahre an Pflege braucht. "Niederösterreichs Christbaumkulturen hatten heuer – wie schon in den Jahren davor – mit einer enormen Trockenheit zu kämpfen. Ältere Christbäume kamen dank ihrer tiefen Wurzeln trotz geringer Niederschläge gut über die Runden. Ausfälle mussten die Christbaumbauern bei den Jungpflanzen verzeichnen", so Franz Raith, Obmann der NÖ Christbaumbauern.Wo die nö. Christbaumbauern ihre Ware verkaufen, gibt's auf www.weihnachtsbaum.at nachzulesen.