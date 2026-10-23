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"Noch nie zuvor gesehen"

Christina Aguilera: Heiße Fotos aus der Badewanne

Die Sängerin zeigte sich nur mit Schaum bedeckt auf TikTok und kündigte ein neues Intimpflegeprodukt an. Die Fans sind begeistert.
Von Heute Entertainment
23.10.2026, 13:03
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Christina Aguilera (45) sorgt einmal mehr für Aufsehen. Die Sängerin hat sich auf TikTok völlig hüllenlos in der Badewanne gezeigt – nur von Schaum bedeckt.

Der Grund für diesen sexy Auftritt: Die Grammy-Gewinnerin kündigt ein neues Intimpflegeprodukt an.

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Wie RTL.de berichtet, verspricht die 45-Jährige ihren Fans: "Etwas, von dem ich euch verspreche, dass ihr es noch nie zuvor gesehen habt."

Fans feiern den Popstar

Die Reaktionen auf das Video fielen eindeutig aus. "Die einzig wahre Göttin!", schwärmte ein Fan. Ein anderer kommentierte: "Sie ist die Königin unter allen Königinnen!"

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Aguilera ist bekannt dafür, mit ihrem Aussehen und ihren Aktionen für Überraschungen zu sorgen. Erst kürzlich hatte sie mit einem beeindruckenden Gewichtsverlust von 22 Kilo für Schlagzeilen gesorgt.

Wann genau das Produkt auf den Markt kommen soll, verriet die Sängerin noch nicht. Ihre Fans können es jedenfalls kaum erwarten.

red, 23.10.2026, 13:03
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