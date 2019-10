Nach 10 Jahren: Ehe-Aus bei Christina Hendricks

Das Schauspieler-Paar Christina Hendricks und Geoffrey Arend gab seine Trennung auf Instagram bekannt.

"Mad Men"-Star Christina Hendricks ist wieder Single! Die 44-Jährige und Geoffrey Arend ("Madame Secretary"), ebenfalls ein Schauspieler, haben sich nach zehn Jahren Ehe getrennt. "Vor 12 Jahren verliebten wir uns und wurden Partner. Wir haben unsere zwei großartigen Familien genossen, unzählige Male gelacht, wunderbare Freunde gemacht und wurden mit unglaublichen Möglichkeiten gesegnet", schrieb das Paar auf Instagram.Um ihre Hunde wollen sie sich in Zukunft weiterhin gemeinsam kümmern. "Heute gehen wir den nächsten Schritt zusammen, aber wir gehen getrennte Wege. Wir werden ewig dankbar sein für unsere Liebe, die wir geteilt haben und wir werden immer zusammen daran arbeiten unsere wunderschönen Hunde zu erziehen. Wir werden uns Zeit nehmen, um uns in diesem Übergang selbst zu finden", heißt es weiter in dem Posting.Christina Hendricks und Geoffrey Arend hatten sich 2007 durch ihren "Mad Men"-Kollegen Vincent Kartheiser kennengelernt. Nur zwei Jahre später heirateten die beiden. Warum sich das Paar getrennt hat, ist nicht bekannt.