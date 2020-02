Christkind-Tram fährt wieder

Wie jedes Jahr ist auch heuer wieder die historische Manner-Tramway am Ring und Kai unterwegs.

Die Route der Oldtimer-Tram!

Die beliebte historische Manner-Christkindl-Tram, eine seit vielen Jahren bestehende Wiener Tradition, ist auch heuer wieder in der Vorweihnachtszeit auf der Ringstraße unterwegs!Zur Christkindlmarkt-Eröffnung am Samstag, 16.11.2019 , sowiezum Nikolo am Freitag, 06.12.2019 jeweils ab Karlsplatz um 14:20, 15:10, 16:00, 16:50 und 17:40.Die nostalgische Fahrt in einem originalen, denkmalgeschützten Wiener Straßenbahnwagen mit Wagenkasten aus Holz und einzigartigem historischem Ambiente ist für die Besucher kostenlos. So können die Besucher kleine Naschereien aus dem traditionsreichen Wiener Manner-Werk genießen und gleichzeitig die malerische Pracht der Wiener Ringstraße und die vielen stimmungsvollen Weihnachtsbeleuchtungen im Advent betrachten.Samstag, 16. November 2019Samstag, 30. November 2019Sonntag, 1. Dezember 2019Freitag, 6. Dezember 2019Samstag, 7. Dezember 2019Sonntag, 8. Dezember 2019Samstag, 14. Dezember 2019Sonntag, 15. Dezember 2019Samstag, 21. Dezember 2019Sonntag, 22. Dezember 2019jeweils 14:20 (erste Abfahrt Karlsplatz) – 18:20 (letzte Ankunft Karlsplatz).Vom Karlsplatz (neben Otto-Wagner-Pavillon) über Ring & Kai gegen den Uhrzeigersinn (über Lothringerstraße, Schwarzenbergplatz, Parkring, Stubentor, Franz-Josefs-Kai, Schwedenplatz, Schottenring, Schottentor, Universitätsring, Rathausplatz, Dr.-Karl-Renner-Ring, Opernring, Kärntner Ring, Schwarzenbergplatz und Lothringerstraße zurück zum Karlsplatz).