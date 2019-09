Ciao! - WANDA-Packages zu neuem Album gewinnen

Happy Releaseday! Zur Feier des neuen Wanda-Albums "Ciao!" verlost "Heute" drei tolle Strand-Packages.

"Ciao!" heißt das neue Album von Wanda, das am 6. September endlich das Licht der Welt erblickt. Was Sänger Marco Wanda und Gitarrist Manuel Poppe darüber zu berichten haben, könnt ihr HIER nachlesen.Ein besonderes Zuckerl für alle Fans zusätzlich zum neuen Material gibt es bei uns zu gewinnen. Wir verlosen drei exklusive WANDA-Packages, bestehend aus einem WANDA-Rucksack, einem WANDA-Strandtuch und natürlich dem neuen Album in CD-Form. Einfach unten am Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück eines der drei Packages abstauben.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Gewinnspiel endet am 12.09. um 10 Uhr. (baf )