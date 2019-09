Clara McGregor ging durch Gewalt- und Drogen-Hölle

Ewan McGregors Tochter spricht über psychische Probleme, ihre überwundene Schmerzmittelsucht, Gewalt und Vergewaltigung in ihrer Vergangenheit.

Sie ist Model, sie ist Schauspielerin, hat eine der angesehensten Kunstschulen von New York absolviert und ist die älteste Tochter von Schauspieler Ewan McGregor. Trotzdem ging Clara McGregor durch die Hölle und hat nun, nach Jahren, den Mut gefunden, darüber zu sprechen.Ihr größtes Problem sei Scham gewesen, schreibt Clara (23) in ihrem ausführlichen und erschreckenden Posting. Scham, dass sie, seit sie vier ist, unter Angstzuständen leidet und Depressionen hatte. "Meine Angst hat mich davon abgehalten, das Leben zu leben, das ich wollte. Sie war ein Käfig, in dem ich gefangen war und aus dem ich versucht habe, auszubrechen."Durch die Angst griff das Model zum Medikament Xanax, das sie abhängig mache. Seit 110 Tagen ist sie clean und stolz auf ihre Leistung, die Oberhand über ihre Sucht zu haben."Ich habe mich so geschämt über die Gewalt, die ich mir habe antun lassen. Ich habe mir selbst die Schuld für die Blutergüsse, die blauen Augen, die Vergewaltigungen und Angriffe gegeben, die mir ein Mann zugefügt hat."Die 23-Jährige sagt selbst, dass sie dabei sei, sich wieder auf eigene Beine zu stellen und die Macht über ihr eigenes Leben wieder zurückzuholen. "Ich hatte ein hartes Jahr, ich habe versucht zu ergründen wer ich bin. Danke an jene, die mir durch meine dunkelsten Zeiten geholfen haben."