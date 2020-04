Insta-Star verliert ihr Baby im 5. Monat

Sängerin und Star-Influencerin Claudia Calidri meldet sich nach einem Krankenhaus-Aufenthalt mit einer traurigen Nachricht bei ihren Fans.

"Nicht alle Märchen haben ein Happy End": So beginnt Claudia Calidris Posting. Seit Monaten freuen sich die 39-Jährige und ihr Liebster, Felix Chu Tan, auf ihr erstes gemeinsames Kind. Auf Instagram ließ Calidri ihre über 25.000 Follower an der Schwangerschaft teilhaben."Wir haben nach fast 5 gesunden Monaten unser Baby verloren", lässt Claudia ihre Fans an ihrem Leid teilhaben. Die "Stimmen im Wind"-Sängerin war bis vor kurzem im Spital und wurde operiert. Inzwischen erholt sie sich zuhause. Ihr Lebensgefährte Felix weicht nicht von ihrer Seite."Glück und Leid liegen leider unendlich nah beieinander", trauert sie um ihr Ungeborenes. Sie kündigt an, in nächster Zeit eine Auszeit nehmen zu wollen.