Claudia holt sich den Sieg bei 'The Voice of Germany'

Die 18-jährige Musikstudentin Claudia Emmanuela Santoso aus Indonesien hat die Castingshow souverän gewonnen.

Bei einem Formel-1-Rennen spricht man von einem Star-Ziel-Sieg, wenn ein Fahrer das Geschehen vom ersten Moment an dominiert. So ähnlich lässt sich der Sieg von Claudia bei "The Voice of Germany" beschreiben. Vom ersten Auftritt bei den Blind Auditions an machte die zierliche, junge Frau aus Indonesien, die erst seit einem Jahr in Deutschland lebt und studiert, klar, dass sie über eine großartige, fast schon übermächtige Stimme verfügt, an der es nur schwer ein Vorbeikommen gibt.Insofern war es also keine allzu große Überraschung, als sie am Samstagabend von den Zuschauern zu "The Voice of Germany 2019" gewählt worden ist. Und zwar mit einem enorm großen Vorsprung. Mit unwahrscheinlichen 46,39 Prozent fiel fast die Hälfte aller Stimmen an sie. Mit ihren drei darbgebotenen Titeln ("I Have Nothing" von Whitney Houston, "Castles" im Duett mit Freya Riding und "Goodbye" gemeinsam mit Coach Alice Merton) haute sie das Publikum von den Socken.Mit ihrem Sieg sorgte sie auch dafür, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Castingshow ein weiblicher Coach den Titel holte. Gleich bei ihrem ersten Antreten als helfende Hand für die Kandidaten freute sich Alice Merton (26, "No Roots") mit ihrem Schützling über den ersten Platz.Mehr als fair zeigten sich die drei anderen Finalisten und deren Coaches. Rapper Sido ließ sich sogar dazu hinreißen, Claudia als "beste Sängerin der Welt" zu bezeichnen.