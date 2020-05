Peinlich! RTL 2 gibt Norberg falschen Namen

In einer TV-Show will Claudia Norberg die große Liebe finden. Die Verwirrung um ihren richtiger Nachname sorgt aber in der ersten Folge für große Peinlichkeit.

"Claudia Wendler" ist Kuppel-Kandidatin bei RTL 2!

In der neuen Kuppel-Show "Match! Promis auf Datingkurs" gibt RTL 2 einsamen Singles aus dem Rampenlicht Starthilfe in Sachen Liebe und begleitet dabei die vier TV-Sternchen Sarah Knappik ("GNTM"), Marcellino Kremers ("Love Island"), Sebastian Fobe ("Bachelor in Paradise") und Claudia Norberg ("Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"). Und ausgerechnet beim ersten Auftritt der Wendler-Ex greift der TV-Sender zu Beginn der Sendung ordentlich daneben.Als in der Vorstellungsrunde der Kandidaten Claudia Norberg an der Reihe ist, wird sie im Insert kurzerhand "Claudia Wendler" präsentiert! Äußerst peinlich, denn bei diesem Nachnamen handelt es schließlich nur um ein Künstler-Pseudonym ihres Ex, Schlagersänger Michael Wendler. Der Musiker, der eigentlich Michael Skowronek heißt, hatte offiziell Claudias Mädchennamen bei ihrer Hochzeit 2009 angenommen. Dazu kommt, dass Claudia verhindern möchte , dass Michaels Zukünftige, Ex-"Let's Dance"-Kandidatin Laura Müller, nach der bevorstehenden Hochzeit im August ebenfalls diesen Namen trägt.Trotz der Peinlichkeit war Claudias Flirt-Laune in der ersten Folge ungetrübt. Unter den wachsamen Augen von zwei Liebes-Coaches besuchte sie eine Kuppel-Party und schäkerte mit Single Benjamin fröhlich drauf los. "Er hat mir sehr klar in die Augen geguckt", erzählt sie. "Daran habe ich gemerkt, dass er wirklich interessiert ist". Ob ihr Einzel-Date erfolgreich war, wird sich in der nächsten Woche zeigen. Inzwischen soll Claudias Herz aber bereits für einen anderen Mann schlagen , den sie nach der Aufzeichnung von "Match! Promis auf Datingkurs" kennengelernt hatte.