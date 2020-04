Offener Brief: Das schreibt Norberg dem Wendler

Claudia Norberg macht sich Sorgen, dass Laura Müller bald Norberg mit Nachnamen heißt.

"Ich wäre sehr unglücklich, wenn Laura Müller meinen Nachnamen annimmt"

Claudia Norberg macht einen Vorschlag

Schon bald wollen sich Schlagersänger Michael Wendler und seine Laura Müller das Ja-Wort geben. Doch eine Sache bis jetzt noch nicht geklärt: Wie wird die 19-Jährige nach der Hochzeit heißen? Offiziell heißt der Musiker nämlich Norberg, 2009 nahm er bei seiner Hochzeit mit Claudia den Geburtsnamen seiner Frau an. Wendler ist nur sein Künstlername.Insofern bleiben nur mehr drei Möglichkeiten: Norberg (der Mädchenname seiner Ex) oder Wendlers Geburtsname Skowronek. Oder beide behalten ihre Namen. Inzwischen sollen sich Laura und Wendler bereits entschieden haben, doch sie wollen nichts verraten. "Lasst euch überraschen", meinte die "Let's Dance"-Teilnehmerin.Falls die beiden wirklich Norberg heißen werden, wäre Ex Claudia bitter enttäuscht. Nun hat sie sogar einen offenen Brief an das Paar geschrieben. "Ich möchte Euer Glück nicht beeinflussen, aber ich muss euch auf diesem Wege schreiben, da ich bis heute keine Reaktion von euch erhalten habe. Es geht um meinen Mädchennamen 'Norberg'. Ich wäre sehr unglücklich, wenn Laura Müller meinen Nachnamen annimmt", beginnt sie ihr Schreiben.Das Thema sei sowohl für sie als auch für ihre Familie hochemotional. Sie wollen unter keinen Umständen, dass ihr Name an eine "nicht blutsverwandte" Person weitergegeben werde. "Ich hoffe auf Moral und Respekt meiner Familie gegenüber", so Norberg."Du, lieber Michael, weißt wie wichtig das meiner Mutter und meinem Bruder ist", richtet sie ihre Worte direkt an den Wendler. Der Schlagersänger und ihre Eltern haben sich schließlich immer gut verstanden, schreibt sie weiter. "Es wäre daher eine Respektsbekundung meiner Familie gegenüber, es nicht zu tun", bittet sie ihren Ex.Zu dem Brief fügte sie noch ein Bild ihrer Geburtsurkunde. Am Schluss schlägt sie noch eine Lösung vor: Laura soll ihren alten Nachnamen Müller behalten. Und der Wendler soll weiterhin Norberg heißen, wenn er will. So sei er seiner Tochter namentlich nahe.Noch haben der Wendler und seine Laura nicht darauf reagiert.