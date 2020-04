Häf'n droht – Norberg und Wendler vor Gericht

Bald sind die Ex-Eheleute Claudia Norberg und Michael Wendler wieder vereint – vor Gericht. Und dort könnte es haarig werden.

Claudia droht ein Jahr, Wendler ein Halbes

Ticksten Norbergs bei Firmenpleite?

Noch sind Claudia Norberg und Michael Norberg verheiratet. Ihr Ex hat bei der Hochzeit ihren Namen angenommen, Wendler ist nur sein Künstlername. Obwohl die beiden getrennt sind, teilen sie sich eine ganze Menge. Eine Tochter (Adeline), die Wohnsitze (Claudia sitzt die Coronakrise in Wendlers Haus in den USA aus) und einige Altlasten aus der Vergangenheit, die beiden eine Haftstrafe auf Bewährung bringen könnten, wie " RTL " berichtet.Wenn es am 7. Juli vor Gericht hart auf hart kommt, wird Laura Müller (19) im August ein vorbestraftes Schatziii (47) in Las Vegas heiraten müssen. Ob RTL vor Gericht wohl auch mitfilmen darf?Am 7. Juli um 10 Uhr müssen Claudia und Michael vor dem Amtsgericht Dinslaken erscheinen. Claudia droht ein Jahr Haft auf Bewährung, Michael ein halbes.Die Staatsanwaltschaft ermittelte drei Jahre gegen die Norbergs und Claudias Firma CNI. Das Unternehmen ist, genau wie der Wendler, bankrott. Und genau da hakt die Staatsanwaltschaft ein. Die Eheleute sollen einiges auf die Seite gebracht haben, bevor die Firma 2016 den Bach runter ging.Still und heimlich sollen die Namensrechte (für zum Beispiel "der Wendler") und die Rechte an Michas Lieder überschrieben worden sein, damit sie nicht in die Konkursmasse fallen. Claudia soll's getan, ihr Mann dabei geholfen haben.Der offizielle Vorwurf des Gerichts gegen Claudia Norberg: Vereiteln der Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen und falscher Versicherung an Eides statt. Wendler wird Beihilfe zum Vereiteln der Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen angelastet.Beide erhoben Einspruch und müssen deshalb in Dinslaken vor dem Richter erscheinen.