"Palmen"-Claudia crasht "Big Brother"-Sendung

Bevor die "Promis unter Palmen" morgen alle Hemmungen fallen lassen, erhebt Claudia Obert noch ihr Glas auf die "Big Brother"-Belegschaft.

"Vier Liter am Tag" halten Claudia "frisch"

Versöhnung unter Palmen oder doch nur Taktik?

Da dachte man schon, die Live-Schaltung in den "Big Brother"-Container für diesen Tag abgewickelt zu haben, da zaubert Moderator Jochen Schropp (41) noch ein besonderes Reality-Häschen aus dem Hut: Claudia Obert (55), derzeit Kandidatin der Trash-Sendung "Promis unter Palmen", meldete sich während der letzten Container-Minuten über Videokonferenz zu Wort – inklusive Damenspitz.Den Umstand, das sie auch auf der heimischen Wohnzimmer-Couch ein gefülltes Glas in der Hand hielt, erklärte die selbst ernannte Couture-Lady aus Hamburg mit einer ärztlichen Anweisung: "Immer viel trinken, hat mein Arzt gesagt. Vier Liter am Tag", erzählt Obert im Video-Call. "Er hat nur nicht gesagt, was." Nicht nur, dass sie sich damit "frisch" halte, die nicht versiegende Schampus-Flut sichert ihr auch Medienpräsenz: "Man muss sehen, dass man auffällt", rät Obert – einst selbst Teilnehmerin bei "Promi Big Brother" – den Bewohnern des Containers.Auffallen ist bei Claudia Obert auch in der "Palmen-Promi"-Villa in Thailand Programm. Und das um jeden Preis, vollen Gläsern und ganzem Einsatz – schließlich geht es bei "Promis unter Palmen" um ein sattes Preisgeld von 100.000 Euro, um das die C-Prominenz wetteifert. Ein nettes Taschengeld, um sich damit nicht nur den Schampus-Vorrat aufzustocken.Mittlerweile hat Claudia schon grenzwertige Grapsch-Attacken von Ronald Schill (61) und eine furchteinflößende Eskalation mit Erzfeindin Désirée Nick (63) hinter sich.In der neuen Episode tauschen die beiden Streithyänen ihren Clinch aber gegen Hochprozentiges aus. Zumindest lassen beide die Korken knallen und verstehen sich während dem Umtrunk prächtig. "Pack schlägt sich, Pack verträgt sich", bemerkt Désirée und gibt sich versöhnlich. Oder steckt am Ende vielleicht doch eine versteckte Taktik der "spitzesten Zunge Deutschlands" dahinter, um ihre Konkurrentin endgültig aus dem Spiel zu kicken?