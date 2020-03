Claudia Stöckl ersteigerte Matthias Strolz

Bei einer Weihnachtsauktion vergangenes Jahr ersteigerte Claudia Stöckl zunächst einen Spaziergang mit Matthias Strolz. Aus dem Spaziergang wurde dann ein Vortrag für Stöckls gemeinnützigen Verein.

Statt Spaziergang nun Vortrag

"Zeitaufwand ist derselbe, aber die Wirkung ist tausenfach größer!"

"3 … 2 … 1, Sie haben den Zuschlag, Frau Stöckl!" So oder so ähnlich könnte es geklungen haben, als Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl (53) bei einer Caritas-Weihnachtsauktion Ex-Politiker Matthias Strolz (46) ersteigerte."Ich habe ihn für einen Waldspaziergang samt Heurigenbesuch erworben, dann hat er kurzerhand etwas Alternatives angeboten", lacht Stöckl im-Talk.Nun hält Strolz einen Benefizvortrag mit dem Thema "Auf zum Glück! Wege zur persönliche Entfaltung" zugunsten von Claudia Stöckls Verein "Zukunft für Kinder", der sich um Straßenkinder in Kalkutta kümmert.sagt Strolz. Der Vortrag findet am Dienstag um 19 Uhr im Ballsaal des Grand Hotels Wien statt. Es gibt noch Karten