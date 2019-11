Clemens Oistric wird Chefredakteur von "Heute.at"

Jacqueline Büchi übernimmt eine neue Aufgabe beim Mutterkonzern Tamedia, Clemens Oistric übernimmt die Leitung der Online-Redaktion.

Eigenleistungen gestärkt

Wechsel in der Chefredaktion des Newsportals: Die bisherige Chefredakteurin Jacqueline Büchi kehrt im Januar 2020 auf eigenen Wunsch in die Schweiz zurück, wo sie eine neue Aufgabe beim Mutterkonzern Tamedia antritt.Die Leitung der Digital-Redaktion übernimmt der bisherige Chefreporter Clemens Oistric. Er wird gemeinsam mit dem Team die positive Entwicklung vonweiter vorantreiben.Jacqueline Büchi hatte die Leitung der Online-Redaktion seit Oktober 2018 inne. Im vergangenen Jahr hat sie die digitale Entwicklung vonvorangetrieben und den Online-Auftritt rundumerneuert. Mit ihrem eigenen journalistischen Selbstverständnis sowie neuen Storytelling-Formaten und jungen Blog- und Video-Inhalten hat sie den redaktionellen Kurs vonmaßgeblich geprägt."Ich möchte mich bei meinem Team von Herzen für die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr bedanken", so Jacqueline Büchi. "Gemeinsam ist es uns gelungen, die redaktionellen Eigenleistungen zu stärken und unser Portal jünger, bunter und relevanter zu machen. Ein besonderer Dank gilt auch unserer Technik-Abteilung, die den anspruchsvollen Relaunch hervorragend umgesetzt hat."Clemens Oistric freut sich auf die neue Herausforderung: „Mein Ziel ist es, den begonnenen Wachstumskurs weiter fortzusetzen – auch inhaltlich. Wir wollen mit unverwechselbaren Reporterleistungen die Relevanz weiter erhöhen und den Gesprächsstoff im Land vorgeben. Besonderes Augenmerk werden wir künftig auf den Ausbau des Bewegtbildangebotes legen, um auch attraktiven Journalismus für die jüngste Zielgruppe bieten zu können."Wolfgang Jansky und Marcel Kohler, die beiden Co-Geschäftsführer von, bedanken sich bei Jacqueline Büchi für ihren hervorragenden Einsatz fürund wünschen ihr sowie Clemens Oistric viel Erfolg bei ihren künftigen Aufgaben.