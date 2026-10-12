i Am Roten Teppich strahlen George Clooney und Amal regelmäßig um die Wette. REUTERS 12 Jahre Ehe Clooneys verraten ihr Erfolgsrezept für die Liebe George und Amal Clooney gelten als eines der glamourösesten Paare Hollywoods. Bei einer Gala gaben sie jetzt einen Einblick in ihr Eheleben. Von Heute Entertainment 12.10.2026, 09:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er war lange Zeit Hollywoods ewiger Junggeselle, sie eine erfolgreiche Menschenrechtsanwältin. Doch seit der Hochzeit mit Amal (48) ist George Clooney (65) ein ganz anderer Mensch. Inzwischen sind die beiden stolze zwölf Jahre verheiratet und haben gemeinsam Zwillinge: Alexander und Ella sind mittlerweile neun Jahre alt.

Bei der Verleihung der "Albies", einer Preisverleihung für Menschenrechtsaktivisten, sprach das Paar am Freitag überraschend offen über ihr Ehegeheimnis.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Für Amal ist das Rezept ganz einfach: "Wenn du dir die tollste Person aussuchst, läuft von da an alles wie am Schnürchen", erklärte sie gegenüber "People". Der 65-jährige Schauspieler und Regisseur ergänzte: "Wir sind sehr glücklich und dankbar, dass wir uns gefunden haben."

Was George an Amal schätzt

Auf die Frage, was er an seiner Frau besonders schätzt, wollte George Clooney aber nicht zu viel verraten. Eine Aufzählung würde zu lange dauern, scherzte er: "Das ist eine viel, viel längere Sendung."

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Mit diesem charmanten Understatement bewies der Hollywood-Star einmal mehr, warum seine Ehe offenbar so gut funktioniert. Die Liebe zwischen ihm und Amal scheint auch nach über einem Jahrzehnt ungebrochen.