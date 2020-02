Fake News! CNN löscht Österreich von Landkarte

Im Zuge der Berichterstattung über den Coronavirus-Ausbruch ist dem Nachrichtensender ein peinlicher Fehler unterlaufen.

"Deutschland überlegt wegen des Coronavirus-Ausbruchs momentan nicht, die Landesgrenzen zu Italien dichtzumachen", lautet die Schlagzeile, die der US-amerikanische Nachrichtensender CNN (Cable News Network, Anm.) am Montagabend auf Twitter geteilt hat. Von einem der renommiertesten Nachrichtennetzwerke der Welt sollte man doch erwarten, die politischen Landesgrenzen, auch wenn sie in Europa liegen, richtig ziehen zu können.Trotz zahlreicher, teils recht witziger Hinweise in den Kommentaren unter dem Tweet, wurde der geografische Fauxpas bislang nicht ausgebessert."CNN dürfte eine Landkarte von nach dem Anschluss verwendet haben", so ein User zynisch. "Gleichzeitig hat das Vereinte Königreich angekündigt, die Grenze zu Italien ebenfalls schließen zu lassen, die in einem erstaunlichen, geopolitischen Zufall dieselbe Länge hat wie die deutsch-italienische", lässt ein anderer User wissen.