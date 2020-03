Cobra-Beamte stürmten Wohnhaus in Tattendorf

Das Sondereinsatzkommando Cobra hat am Freitag ein Wohnhaus in Tattendorf (Bezirk Baden) gestürmt. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

In Tattendorf ist es am Freitagnachmittag zu einem Einsatz des Sondereinsatzkommandos Cobra gekommen.Beamte der Sondereinheit beobachteten ein Wohnhaus am Ortsrand von Tattendorf. Ersten Informationen zufolge wurde auch eine Drohne eingesetzt.Gegen 16.00 Uhr stürmten dann mehrere schwer bewaffnete Beamte der Cobra ein Reihenhaus und nahmen einen Verdächtigen widerstandslos fest.Der festgenommene Mann gilt laut "Heute"-Informationen als unauffällig und gut im Ort integriert.