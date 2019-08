Vor 21 ' Cobra-Einsatz nach Drohung in Hoheneich

Bild: Kein Anbieter/zVg/Heute Archiv

Großer Einsatz des EKO Cobra am Sonntag in Hoheneich bei Gmünd – Festnahme!

Großeinsatz der Polizei am Sonntagnachmittag zwischen 15 und 19 Uhr in Hoheneich bei Gmünd, auch das Einsatzkommando Cobra wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems ins Waldviertel beordert.



Ein 53-Jähriger hatte zuerst seine Ex-Lebensgefährtin sowie deren Untermieter und danach zwei Beamte der Polizei bedroht. Er wurde wegen schwerer Nötigung und gefährlicher Drohung sowie wegen des Versuchs des Widerstandes gegen die Staatsgewalt festgenommen und in die Justizanstalt Krems gebracht.



Laut Susanne Waidecker, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Krems, wurde Antrag auf U-Haft gestellt. Die Entscheidung steht noch aus. (nit)