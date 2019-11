Cobra rückt nach Schüssen in Tirol aus

Ein unbekannter Mann soll in Tirol mehrere Schüsse abgefeuert haben. Die Polizei und die Spezialeinheit Cobra sind im Einsatz.

Seit Donnerstagvormittag läuft in Weer (Tirol) ein größerer Polizei-Einsatz. Die Spezialeinheit Cobra ist ebenfalls vor Ort. Die Lage ist derzeit noch unübersichtlich. Bislang weiß man nur, dass ein unbekannter Mann Schüsse in die Luft abgegeben haben soll – Passanten berichten von "mehreren Schüssen".Momentan ist nicht klar, ob die Schüsse aus einem Haus oder im Freien abgefeuert wurden. Das Gebiert wurde von der Polizei großräumig abgesperrt. Die Lage war laut "orf.at"-Augenzeugen am späteren Vormittag aber ruhig. Ein Wirt berichtet allerdings, dass im anliegenden Restaurant derzeit niemand hinein oder hinaus kann.Seitens der Polizei versucht man "mit einem Unbekannten" in Kontakt zu treten, daher habe man auch eine Verhandlungsgruppe eingerichtet. Wer der Unbekannte ist und welche möglichen Motive dahinter stecken, wurde nicht kommuniziert.+++ Mehr Infos in Kürze +++