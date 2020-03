Cocktailtaxi liefert trotz Corona seit 15 Jahren

Er fährt und fährt... seit mittlerweile 15 Jahren ist Stefan Jaros mit seinem Cocktailtaxi in St. Pölten und Umgebung unterwegs, auch in Corona-Zeiten.

Schuhmann's Bar ist seine Bibel, Jack, Jim, Johnnie sind seine treuen Begleiter, er versteht sein Handwerk "Absolut", ist smart und trocken wie ein edler Gin, sein Haar ist mittlerweile "silver" wie ein Peligroso-Tequila. Stefan Jaros (47) hat bzw. ist St. Pöltens erstes und einziges Cocktailtaxi.Seit mittlerweile 15 Jahren verwöhnt der Niederösterreicher mit Firmensitz in St. Pölten-Ochsenburg Party- und Hochzeitsgäste mit seinen Cocktails. Dabei setzt der Bar-Haudegen auf klassische Cocktails wie Mojito, Sex on the Beach und Pina Colada sowie Strongs, alkoholfreie Cocktails, Bowlen und Cocktailpakete.Stefan Jaros ist ein Kenner der Nobelspirits, zaubert indes auch aus Standardzutaten fantastische Drinks, stand schon vor 20 Jahren in den damals angesagtesten Cocktailbars des Landes, kreiert immer wieder Eigenkreationen und setzt auch auf Regionalität (Niederösterreich Cocktail).Nicht einmal Corona kann den rasenden Barkeeper stoppen. "Klar in Zeiten wie diesen achte ich penibel darauf, dass es zu keinem Kundenkontakt kommt. Sprich das Geld wird abgelegt und ich liefere - ich sehe die Menschen derzeit gar nicht", erzählt Stefan Jaros.Bereits beim Besuch vor einigen Jahren in der "Heute NÖ"-Redaktion hinterließ der smarte St. Pöltner einen bleibenden Eindruck, überzeugte mit teils genialen Kreationen ( "Heute" berichtete ). Mehr Infos dazu: cocktailtaxi.at