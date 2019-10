Coldplay kündigen neues Album "Everyday Life" an

Die britische Band wird am 22. November den Nachfolger von ihrem Erfolgsalbum "A Head Full of Dreams" veröffentlichen.

Schon seit einigen Tagen wurde heftig darüber spekuliert, dass die Band rund um Sänger Chris Martin bald wieder neue Musik von sich hören lässt. Nun ist es also fix. Am 22. November wird das Doppelalbum "Everyday Life" erscheinen.Mit schlicht gehaltenen Annoncen wurde außerdem in ausgewählten Zeitungen die Tracklist der Platte veröffenlicht. Die beiden Teile des Albums tragen die Titel "Sunrise" sowie "Sunset" und beinhalten jeweils acht Stücke.Glaubt man Gerüchten, soll die Musik auf "Everyday Life" experimenteller ausfallen und nicht ganz in das übliche Coldplay-Schema passen.