Comic Con-App hält Dir Platz in Warteschlange frei

Am kommenden Wochenende laufen in der Messe Wien die Helden auf. Infos und Orientierung bietet schon jetzt die neue Vienna Comic Con-App.

Ab heute ist es offiziell, die VIECC Vienna Comic Con, die am 23. und 24. November in der Messe Wien stattfindet, hat eine offizielle App fürs Smartphone. Besucher können sich die App namens "dabei!" schon vor dem Start der Comic Con downloaden und sind so immer informiert. Vor Ort hilft diese dann bei der Orientierung, gibt Infos, wo gerade ein weiteres Highlight stattfindet und bietet ganz exklusive Gewinnspiele. Ein ganz spezielles Feature der App: Der dabei!-Joker hält den Besuchern den Platz in der Warteschlange frei.dabei! verfolgt einen spielerischen Ansatz: Je aktiver die Nutzerinnen und Nutzer in der App sind, desto mehr Punkte können sie sammeln. Spaß und Information stehen im Vordergrund. Userinnen und User können an Gewinnspielen und Schnitzeljagden teilnehmen sowie gesammelte Punkte gegen Angebote einlösen.Wer kommt als Stargast zur VIECC? Wann finden Autogrammstunden statt? An welchen Ständen sind die Schlangen gerade besonders kurz? Mit dabei! sind die Besucherinnen und Besucher der VIECC immer top informiert. Push-Nachrichten liefern Dir die aktuellsten Informationen schnell aufs Smartphone.Die Comic Con App steht ab sofort für Android und Apple zum Gratis-Download bereit.