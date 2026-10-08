i The Communards: Richard Coles und Jimmy Somerville. IMAGO/Avalon.red Neuer Remix zum 40er "Don't Leave Me This Way": Communards feiern Jubiläum Zum 40. Jubiläum ihres Megahits veröffentlichen The Communards eine exklusive Neuinterpretation durch Horse Meat Disco. Von Jochen Dobnik 08.10.2026, 12:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

The Communards feiern das 40-jährige Jubiläum ihres Kultsongs "Don't Leave Me This Way" mit einer brandneuen Version des Klassikers, produziert vom renommierten DJ-Kollektiv Horse Meat Disco.

Der Song, ursprünglich 1975 von Harold Melvin & the Blue Notes aufgenommen und später von Thelma Houston bekannt gemacht, wurde 1986 von Jimmy Somerville und Richard Coles neu interpretiert und entwickelte sich zu einem der prägendsten Dance-Tracks der 80er-Jahre.

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Remix von Horse Meat Disco

Wie "Classic Pop" berichtet, hat London Records zum Jubiläum einen neuen Remix von Horse Meat Disco vorgestellt. Das Kollektiv ist international für seine energiegeladenen, tanzbaren Produktionen bekannt und hat bereits für Stars wie Dua Lipa, Fatboy Slim und Jessie Ware gearbeitet.

Der neue Remix verleiht dem Song ein zeitgemäßes Club-Feeling mit treibendem Bass, Synthesizern und zusätzlichen Funk-Elementen, bleibt aber dem Geist des Originals treu.

"Die Version von ‚Don’t Leave Me This Way‘ von The Communards war immer schon ein fantastisches Update eines Klassikers aus den 70ern. Die Kraft und Energie auf dem Dancefloor, dieser Break, sind unglaublich – das mussten wir in unserer neuen Version unbedingt beibehalten", betont Severino Panzetta von Horse Meat Disco.

"Es ist definitiv ein Klassiker für die queere Community, aber auch für alle anderen ... Wir fühlen uns geehrt, dass wir 2026 eine neue Version von einem solchen Klassiker machen durften."

Limitierte Jubiläums-CD

Parallel zum Remix erscheint eine exklusive 10-Track-CD zum Jubiläum, die auf 1.000 Stück limitiert ist. Sie enthält neben den aktuellen Versionen von Horse Meat Disco auch Remixe aus 2021, die klassischen Single- und Extended-Versionen von 1986 sowie erstmals die drei vollständigen Gotham City-Mixe aus dem Jahr 1986.

Zusätzlich gibt es eine bislang unveröffentlichte Live-Version, aufgenommen 1987 im Hammersmith Odeon während der Red Tour.

Erhältlich ist die limitierte CD ab Freitag (9. Oktober) exklusiv im offiziellen Shop von The Communards.