Vor 1 h Conchita zeigt sich mit neuem Lover

In einer Instagram-Story hat sich Conchita alias Wurst alias Tom Neuwirth eng umschlungen mit einem neuen Lover gezeigt.

In Sachen Privatleben ist Tom Neuwirth alias Conchita üblicherweise sehr zurückhaltend. Um so ungewöhnlicher ist es, dass er sich ganz privat beim Kuscheln auf einer Dachterrasse zeigt.



Zusammen mit dem australischen Travestie-Künstler Courtney Act alias Shane Gilberto Jenek zeigt sich Tom ganz ohne Schminke. Die beiden kuscheln in der Sonne zusammen mit Freunden. Den intimen Moment beschreibt Conchita mit einem vielsagenden "I love you" und einem Herzerl-Emoji.



Hat Conchita in der australischen Drag Queen und Pop-Sängerin eine verwandte Seele gefunden? Es ist den beiden zu wünschen.



(hos)