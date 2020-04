Coolster Pfarrer aus NÖ macht Weihe am E-Scooter

Pfarrer Paul am E-Scooter

Die Corona-Krise macht erfinderisch: In Spillern fuhr Pfarrer Paul mit seinem E-Scooter durch die Gassen und vollzog die Palmweihe.

Hochwürden am E-Scooter - ein göttliches Bild: In Spillern (Bezirk Korneuburg) erfreut derzeit der „Don Camillo" des Weinviertels, Pfarrer Paul Dubovsky, seine Schäfchen mit einer eher ungewöhnlichen Corona-Maßnahme.Da viele Gläubige derzeit vorbildlich zu Hause bleiben, kurvt Hochwürden durch die Gassen und vollzieht per E-Scooter die Palmweihe.