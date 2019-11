Copilot bricht während Flug zusammen und stirbt

Tödliches Drama über den Wolken: Ein Pilot der russischen Aeroflot erlitt während eines Inlandsflugs einen Herzinfarkt. Für den 49-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Das Unglück ereignete sich am Sonntag während des Fluges einer Aeroflot-Maschine von Moskau an den Kur- und Badeort Anapa am Schwarzen Meer. Plötzlich wurde der Copilot der Maschine krank und klagte über Schmerzen.Der Kapitän des A320 brach den Flug sofort ab und legte eine Notlandung in Rostow am Don hin. Die Maschine setzte sicher auf und der Flugoffizier wurde sofort in einen Krankenwagen verfrachtet. Doch leider kam für den 49-Jährigen jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Weg ins Spital.Wie die russische Nachrichtenagentur TASS meldet, dürfte der Mann in der Luft einen Herzinfarkt erlitten haben. Knapp zwei Stunden nach dem Vorfall konnte Flug SU1546 seinen Weg nach Anapa fortsetzen.